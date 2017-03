Rusia, ingrijorata in fata misterioaselor grupari ale mortii care indeamna pe internet adolescentii sa se sinucida / Balena urbana, legenda urbana sau fenomen in crestere?

Subiectul a tinut si prima pagina a ziarelor din Romania, dupa ce cinci elevi de la o scoala din Iasi au fost internati cu simptome de asfixiere dupa ce jucasera un joc periculos . O adolescenta din Timisoara a inscenat insa ca a primit mesaje de amenintare dupa ce a jucat "Balena Albastra" pentru a primi un telefon nou.Dezvaluita in mai 2016 de o ancheta a ziarului Novaia Gazeta, existenta acestor grupari pe populara retea sociala Vkontakte a provocat vii dezbateri intr-o societate in care tema sinuciderii ramane un mare tabu.Informatia a ajuns pana la urechile Kremlinului: presedintele Vladimir Putin s-a declarat public ingrijorat de fenomen, cerand inasprirea pedepselor pentru incitarea la sinucidere, pasibila in prezent de o pedeapsa de trei ani de inchisoare.Potrivit Novaia Gazeta, dintre cei 130 de adolescenti care s-au sinucis in perioada noiembrie 2015 si aprilie 2016 in Rusia, mai multe zeci au facut-o la incitarea unor "mentori" intalniti in grupari inchise de pe internet, care abordeaza o imagerie enigmatica si propavaduiesc un cult al sinuciderii.Dintre acesti "mentori", unul singur a raspuns pana in prezent pentru actele sale: in noiembrie, comitetul de ancheta din Sankt Petersburg a anuntat arestarea lui Filip Budeikin, 22 de ani. Acesta este acuzat ca a impins la sinucidere 15 adolescenti prin intermediul Vkontakte.Potrivit anchetatorilor, acest student la psihologie a creat, sub diverse pseudonime, mai multe grupuri virtuale sub nume precum "Marea Balenlor" sau "F57".Cu putin timp inainte de arestarea sa, Filip Budeikin a acordat un interviu presei locale in care explica raspicat strategia sa de a atrage minori pe care ii califica drept ""Inainte de toate, trebuie sa creeze grupuri cu continut deprimant, care te arunca intr-o atmosfera speciala. Apoi, oamenii vin prin intermediul legaturilor intr-un grup inchis si atunci incepe jocul", spune el, in acest interviu.Tanarul a marturisit ca si-a incitat victimele sa impartaseasca informatii personale si sa indeplineasca "sarcini" care se traduc adeseori prin sacrificii sau automutilari."Le-am explicat anumitor persoane de ce ar fi mai bine sa moara. Nimic mai mult. Ei au luat decizia, nimeni nu i-a obligat", sustine el. "Curat societatea de aceste persoane".Potrivit Novaia Gazeta, anumite "grupari ale mortii" exercita chiar un santaj asupra membrilor sai, amenintandu-i ca se iau de rudele lor in cazul de nesupunere.Dezvaluirea existentei acestor grupari a avut un ecou foarte mare in societate, unde rata sinuciderilor la minori este de 20 la 100.000 de persoane, de trei ori peste media mondiala, potrivit statisticilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).Delegatul Kremlinului pentru drepturile copilului, Anna Kuznetova, a evocat chiar o majorare cu 57% a ratei sinuciderii minorilor in 2016, atribuind aceasta crestere "gruparilor mortii", fara a preciza insa de unde a obtinut aceste cifre.Fenomenul pare sa se extins si in Ucraina vecina, unde autoritatile anunta o crestere "serioasa" a cazurilor de sinucidere in randul adolescentilor.Politia ucraineana, care a blocat in martie accesul la 500 de grupuri organizate pe internet, a anuntat ca a primit "aproape 70 de alerte de minori fugari in fiecare zi, 20 pana la 30% dintre ei fiind implicati intr-un grup al mortii".In ciuda undei de soc care a zguduit societatile rusa si ucraineana, numerosi experti cred insa ca fenomenul este mai putin important decat pare, vorbind mai degraba de cazuri izolate transformate in "legende urbane" si acuzand Novaia Gazeta ca a exagerat influenta acestor grupari."Nu este pentru prima oara cand se provoaca panica cu informatii despre o crestere a sinuciderilor la minori (...) Statisticile nu confirma" aceasta tendinta, spune demograful Evgheni Andreiev, citat de ziarul Meduza.Potrivit agentiei rusesti de statistica Rosstat, numarul sinuciderilor in toate categoriile de populatie a scazut cu aproape jumatate din 2005. Cifrele oficiale pentru 2016, inlcusiv cele legate de minori, nu au fost inca publicate.