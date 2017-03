​Brexit: Grupul de asigurari Lloyd's of London va deschide o filiala la Bruxelles

Piata de asigurari si reasigurari Lloyd's of London, o veritabila institutie din inima City-ului Londonez, spune ca face aceasta miscare "avand in vedere decizia Regatului Unit de a parasi Uniunea Europeana". Asiguratorul se teme sa nu piarda accesul deplin la UE, in cadrul careia isi desfasoara 11% din activitate.Guvernul britanic a prezentat miercuri Consiliului European scrisoarea prin care declanseaza oficial procedura de Brexit. Premierul Theresa May a confirmat intentia tarii de a parasi piata unica, ceea ce ridica idoieli cu privire la mentinerea accesului la "pasapoartele financiare" europene pentru companiile cu sediul in marea Britanie.Cei doi ani de negocieri intre autoritatile europene si cele britanice au inceput ieri, insa Lloyd's precizeaza ca vrea ca noul sau birou de la bruxellez sa functioneze incepand cu 1 ianuarie 2019."Societatea va fi in masura sa subscrie riscurile din toate cele 27 de tari ale Uniunii Europene si cele 3 state membre al Spatiului Economic European (Norvegia, Islanda si Liechtenstein - n.red.)" prin deschiderea acestei filiale la Bruxelles, a precizat grupul.Lloyd's nu a precizat numarul de angajati vizati, insa presa britanica estimeaza ca circa 100 de angajati din Londra vor fi transferati in capitala belgiana. Numarul de angajati va putea fi marit dupa ce activitatea va fi lansata.Llyod's, care dateeaza de la finalul secolului al XVII-lea, are putin sub o mie de angajati, mult mai putini decat marile companii de asigurari sau decat bancile. Este vorba, de fapt, nu de un asigurator ca atare, ci de o piata care reuneste profesionistii din sector, iar ca greutate in domeniu este net mai important decat ar sugera forta sa de munca.