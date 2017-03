Statele europene au semnat un angajament pentru imbunatirea sigurantei rutiere. Circa 70 de oameni mor in fiecare zi pe soselele din UE

​Corespondenta din Malta

Cele 28 de state membre UE, reprezentate prin ministrii de Transporturi, au semnat miercuri la Valletta, capitala Maltei, o declaratie comuna pentru siguranta rutiera, un angajament ca toate statele Uniunii sa lucreze pentru atingerea tintei de a injumatatii numarul mortilor pe sosele pana in 2020 comparativ cu 2010. Declaratia de la Valleta vizeaza si perioada 2020-2030 cu aceeasi tinta: injumatatirea numarului de victime si a numarului de raniti in accidentele rutiere."Aproape 26.000 de oameni si-au pierdut viata pe soselele europene in 2016. Este inacceptabil", a declarat comisarul european pentru Transport Violeta Bulc, lansand un apel tarilor participante la intrunirea din Malta sa-si intensifice eforturile in domeniul sigurantei rutiere."Daca la fiecare doua zile s-ar prabusi cate un avion in Europa, ne-am ingrijora cu totii. Ei bine, asta se intampla pe sosele. In fiecare zi isi pierd viata circa 70 de persoane. Siguranta rutiera trebuie sa priemasca o atentie sporita", a declarat Antonio Avenoso, director executiv al European Transport Safety Council.Pentru urmatorii ani, conform discutiilor avute in Malta, tarile europene se vor concentra atat pe noi masuri administrative (schimbari de norme, reducerea unor limite de viteze pe sectoare cu risc ridicat, cerinte tehnice actualizate pentru autovehicule), cat si pe dezvoltarea de infrastructuri sigure, atat auto, cat si pietonale si pentru biciclete.Romania a fost reprezentata la intrunirea din Malta de catre secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Mihai Tamaian care a enumerat planurile autoritatilor in domeniul sigurantei rutiere: masuri administrative sporite, audit de siguranta rutiera pentru autostrazi si drumuri nationale, constructia de drumuri mai sigure, traininguri si sporirea educatiei in domeniu, sisteme inteligente de trafic.Reprezentantul Croatiei, cel mai nou stat membru UE, care a luat cuvantul dupa delegatia Romaniei a declarat ca tara sa, inainte de a insista pe masuri complementare, s-a focalizat foarte mult pe constructia de proiecte noi de infrastructura rutiera, drumuri care din start reprezinta un plus de siguranta pentru soferi. "In prezent in Croatia avem peste 1.500 de km de autostrada in folosinta si in executie", a detaliat reprezentantul croat.Statisticile privind siguranta rutiera pentru 2016, publicate marti de catre Comisia Europeana, arata o scadere cu 2% a numarului de decese inregistrate in UE anul trecut. In 2016, 25.500 de persoane si-au pierdut viata in accidente rutiere pe teritoriul UE, cu 600 mai putine decat in 2015 si cu 6.000 mai putine decat in 2010. Alte 135.000 de persoane au suferit accidente grave.Conform estimarilor Comisiei, accidentele rutiere de pe soselele UE costa economia europeana circa 100 de miliarde de euro anual, bani care ar putea fi folositi in alte domenii.Romania se afla pe penultimul loc in ceea ce priveste numarul de persoane ucise in accidente rutiere raportat la un milion de cetateni. Astfel, Romania a inregistrat 97 de morti la milion, fiind devansata doar de Bulgaria, cu 99 de decese la milion. Le urmeaza Letonia (80) si Polonia (79).Probabilitatea de a fi ucis intr-un accident rutier variaza de la un stat membru la altul, conform datelor CE. "Desi diferentele se reduc in fiecare an, cetatenii din statele membre cu ratele de accidente mortale cele mai ridicate sunt de trei ori mai expusi pericolului de a muri in accidente rutiere decat cetatenii din tarile cu ratele cele mai scazute", informeaza Comisia Europeana.Potrivit statisticilor prezentate, marti, de catre Comisia Europeana, drumurile din Uniune raman cele mai sigure din lume, cu 50 de decese pe sosele la un milion de locuitori, fata de media globala de 174.Comisia subliniaza ca numarul de persoane ucise in accidente rutiere a scazut cu 19% din 2010 si pana in 2016, tinta fiind 50% in 2020. Ca o comparatie, intre 2001 si 2010 decesele pe drumurile europene au scazut cu 43%.Din numarul total de victime inregistrat in 2016, circa 46% reprezinta soferi si pasageri implicati in accidente. Pietonii accidentati mortali au reprezentat 21% din totalul deceselor inregistrate pe sosele.In 2016, in medie, doar 8% din accidentele mortale au avut loc pe autostrazi. Restul s-au intamplat fie in zone urbane (37%), fie pe drumuri secundare (55%).sisi-au asumat ca pana in 2020 sa reduca la jumatate numarul accidentelor rutiere mortale inregistrat in 2010 si au in vizor "zero decese" pana in 2050.Dincolo de investitiile financiare in dezvoltarea si modernizarea constanta a infrastructurii rutiere - sau in cazul Romaniei, constructia ei de la zero in multe situatii - au fost stabilite sapte obiective pentru care UE isi propune sa adopte masuri nationale si europene: imbunatatirea gradului de educatie si instruire a participantilor la trafic, precum si intarirea controlului aplicarii normelor in materie de siguranta rutiera; imbunatatirea sigurantei infrastructurilor rutiere si a vehiculelor; promovarea utilizarii sistemelor de transport inteligente, de exemplu, gratie sistemului de apel de urgenta de la bordul autovehiculelor.Dintre acestea amintim ca in 2014, Parlamentul European a adoptat un setul de norme minime comune pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor, documentele de inmatriculare pentru vehicule si controalele tehnice in trafic ale vehiculelor comerciale.Tot in 2014, Parlamentul European a adoptat o decizie pentru implementarea serviciului eCall interoperabil la nivelul UE (aapel de urgenta de la bordul autovehiculelor), iar in 2015 Parlamentul a votat propunerile Comisiei de a usura schimbul transfrontalier de informatii privind soferii care au incalcat regulile de circulatie intr-un alt stat membru, aici fiind vizate in specil cele mai comune contraventii ce stau la baza majoritatii aciidentelor rutiere: viteza excesiva, trecutul pe culoarea rosie a semaforului, nepurtarea centurilor de siguranta si conducerea sub influenta alcoolului.