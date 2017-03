Candidatul de centru Emmanuel Macron isi mentine pozitia de favorit in sondajul Elabe realizat in 28 si 29 martie pentru televiziunea BFM, privind intentiile de vot in primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta.Rezultatele preluate miercuri de Reuters arata ca Macron va obtine pe 23 aprilie 25,5% din voturi, iar reprezentanta extremei drepte, Marine Le Pen, 24%. Ambii candidati au scazut cu 0,5% fata de sondajul Elabe precedent. Ei s-ar califica astfel in turul al doilea, care va avea loc pe 7 mai, cand potrivit ultimului sondaj Macron ar urma sa castige cu 63%, fata de 37% pentru Le Pen, potrivit Agerpres.