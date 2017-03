Elvan Abeylegesse a pierdut doua medalii olimpice si una mondiala, dupa ce a fost depistata pozitiv

Atleta turca Elvan Abeylegesse a pierdut doua medalii olimpice si una mondiala, toate de bronz, dupa ce a fost depistata pozitiv la reanalizarea unui test antidoping efectuat la 25 august 2007, a anuntat, miercuri, L'Equipe, citata de News.ro.Toate rezultatele sportivei in perioada 25 august 2007 - 25 august 2009 au foat anulate, printre acestea fiind doua medalii de argint la Jocurile Olimpice de la Beijing (5.000 si 10.000 de metri) si una de argint la Mondialele de la Osaka (5.000 de metri).Elvan Abeylegesse, in varsta de 34 de ani, este in acest moment suspendata pentru doi ani, incepand cu 29 septembrie 2015, data la care a fost facuta reanalizarea esantioanelor.Atleta turca a ramas in palmares cu titlurile europene din 2010, de la Barcelona, in probele de 5.000 si 10.000 de metri.