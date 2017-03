George Michael a fost inmormantat, dupa trei luni de la decesul sau

Acestia au multumit fanilor lui George Michael pentru "multele mesaje de dragoste si sprijin" care au urmat dupa inmormantare, care se crede ca a avut loc in Londra.Michael a decedat din cauze naturale, in casa sa, in ziua de Craciun."Putem confirma ca funeraliile cantaretului George Michael au avut loc astazi. Familia si prietenii apropiati s-au adunat pentru o mica ceremonie privata, pentru a-si lua la revedere de la fiul, fratele si prietenul lor iubit.Familia lui George Michael ar dori sa le multumeasca fanilor sai din intreaga lume pentru multele mesaje de dragoste si sprijin. Am vrea ca dorinta membrilor familiei la intimitate sa fie respectata, astfel incat acestia sa poata continua sa-si traiasca viata, departe de orice intruziune din partea celor din mass-media" - declaratia completa a familiei lui Michael.