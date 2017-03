Brexit: Factura "sarata" care va invenina negocierile cu UE

Ce contine factura?

Cat?

E Londra obligata sa plateasca?

Care vor fi consecintele pentru bugetul UE?

Pentru ce este aceasta factura? Cum vor decurge negocierile? Va trebui sa plateasca Londra suma ceruta de UE? Iata mai jos scurte raspunsuri la aceste intrebari care vor marca divortul dintre UE si Regat."Cand o tara pleaca din Uniunea, nu exista o pedeapsa, nu exista un pret ce trebuie platit pentru a pleca, dar trebuie sa inchidem conturile", a afirmat recent negociatorul sef pentru UE, francezul Michel Barnier, reamintind Londrei ca are "angajamente" bugetare de respectat.Problema principala vizeaza "restul de lichidat": expresia desemneaza angajamentele asumate de Regat in cadrul bugetelor anuale ale UE (bugetul 2017 este de aproape 158 miliarde de euro), dar care nu au fost inca platite.Mai delicat, UE doreste ca Londra sa-si onoreze angajamente care nu sunt inca inscrise in aceste bugete anuale, dar au fost promise pentru "fondurile structurale" (destinate in special celor mai sarace tari din UE) sau alte programe multianuale, cum ar fi cercetarea. Precum si cota Marii Britanii in cadrul garantiilor pentru creditele acordate de UE.Negocierea va include si chestiunea pensiilor functionarilor europeni. "Nu e vorba de pensia functionarilor britanici, ci de cota Marii Britanii in pensiile tuturor functionarilor UE", explica o sursa diplomatica.Nicio cifra oficiala nu a fost inca publica, dar un inalt oficial al Comisiei Europene a evaluat intre 55 si 60 de miliarde de euro suma pe care Londra ar trebui sa o plateasca pentru a-si onora toate angajamentele. "E in jur de asta", a confirmat in urma cu cateva zile presedintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, "dar va trebui sa calculam stiintific".Negocierile nu ar trebui sa inceapa insa cu o batalie pe cifre, asigura o sursa de la Bruxelles apropiata dosarului, ci pe stabilirea "principiilor si a metodologiei" pe care cele doua parti vor incerca sa o adopte de maniera consensuala.Daca se ajunge aici, negocierile ar putea avansa asupra altor doua dosare considerate urgente de Bruxelles - chestiunea granitei nord-irlandeze si drepturile cetatenilor britanici in UE si ale europenilor in Regat.Potrivit unei comisii a camerei Lorzilor britanici, Marea Britanie ar putea parasi legal UE fara sa plateasca nicio factura, cu riscul insa de a compromite toate celelalte aspecte ale negocierilor. Dar "suntem o natiune care isi onoreaza obligatiile", a afirmat ministrul britanic al Finantelor, Philip Hammond.Pentru a reduce nota, britanicii ar putea invoca faptul ca o parte din bunurile UE ii apartin, cum e cazul cladirilor care gazduiesc institutiile europene."Cand parasesti un club de golf, nu ceri o parte din valoarea cladirii, nu asa merge", avertizeaza insa un diplomat.Din partea Bruxellesului, lucrurile par clare: "Daca nu exista un acord asupra exit bill, nu exista niciun acord de iesire", asigura un inalt oficial european.Marea Britanie "are in medie o participare de 14%" in bugetele si programele europene, spune Michel Barnier.Potrivit unui studiu recent al Institutului Jacques Delors, Brexitul va fi un "soc" pentru bugetul european. Va provoca, potrivit acestui studiu, un deficit "de la 5 la 17 miliarde de euro pe an", in functie de alegerile pe care le vor face cei 27 (marirea propriilor contributii, reducerea cheltuielilor sau o combinatie intre cele doua), toate aceste cai conducand la o "negociere dificila" intre tarile ramase in blocul comunitar.