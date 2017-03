Casa Alba doreste ca Marea Britanie sa ramana un lider puternic in Europa, dupa Brexit

"Respectam dorinta alegatorilor britanici", a declarat Sean Spicer, purtator de cuvant al lui Donald Trump."Oricare ar fi viitorul relatiei dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, dorim ca Marea Britanie sa ramana un lider puternic in Europa (...) si in lume", a adaugat el.Intrebat despre afirmatiile presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a apreciat ca, pentru prima oara, SUA au un presedinte care da impresia ca "nu este interesat de afacerile europene", Spicer a respins criticile cu o miscare de mana.Presedintele american a iritat in numeroase randuri liderii europeni, in special cand a laudat "minunea" Brexitului sau cand a prezis ca si alte tari vor parasi UE.