Rusia: Un nou protest al soferilor de tir

De la muntii Urali pana in regiunea Daghestan (sud), sute de camioane sunt oprite incepand de luni, stationate pe marginile autostrazilor, refuzand sa transporte marfurile.Soferii cer desfiintarea unui sistem de localizare prin satelit a camioanelor mai grele de 12 tone care permite colectarea redeventelor kilometrice, potrivit lui Kurbatov, care reprezinta Uniunea ruseasca a transportorilor.Acest sistem, numit Platon si in vigoare din noiembrie 2015, a starnit furia soferilor rutieri in circa 20 de regiuni rusesti.In Daghestan, republica ruseasca din Caucaz, circa 95% dintre soferi participa la miscare, potrivit lui Kurbatov. Circa 200 participa la Sankt Petersburg (nord-vest), 170 la Tiumen (Ural). Acesta nu a precizat daca miscarea de protest are loc si la Moscova.Circa 30 de militanti ai miscarii, printre care si presedintele Uniunii rusesti a transportatorilor, Andrei Bajutin, au fost arestati de politie chiar inainte de lansarea campaniei, luni.Astfel de miscari de contestare sunt exceptionale in Rusia dupa manifestarile, dur reprimate, care au precedat revenirea lui Vladimir Putin la Kremlin, la inceputul lui 2012.