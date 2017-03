Africa risca sa devina o colonie chineza / Beijingul, interesat doar de materiile prime, nu de stabilitate (presedintele Parlamentului European)

"Africa risca astazi sa devina o colonie chineza, chinezii nu vor decat materiile prime. Stabilitatea nu-i intereseaza", a spus acesta.Companiile din China au prezenta din ce in ce mai sporita in Africa in ultimii 20 de ani, in special in sectoarele resurselor naturale. In 2015, schimburile comerciale dintre continent si China erau estimate la circa 180 de miliarde de dolari (160 miliarde euro).Intrebat despre criza migratorie si fluxul de candidati africani care incearca sa ajunga in Europa, in special prin Italia, Tajani a cerut UE "sa investeasca miliarde (in Africa) si sa dezvolte o strategie pe termen lung"."Africa se afla azi intr-o situatie dramatica" si "daca nu reusim sa rezolvam problemele centrale ale tarilor din Africa, 10, 20, sau chiar 30 de milioane de imigranti vor veni in Europa in urmatorii zece ani", a subliniat el.Tajani s-a declarat favorabil instalarii in Africa a unor "tabere de primire sub protectia ONU si a fortelor armate europene", un fel de "orase provizorii cu spitale si infrastructuri pentru copii unde oamenii sa poata trai de o maniera provizorie".Dupa inchiderea rutei migratorii a Balcanilor, in martie 2016, europenii doresc sa rezolve si problema rutei mediteraneene dar se lovesc de reticentele partenerilor lor africani si de lipsa unor interlocutori in Libia, unde se imbarca majoritatea migrantilor, dintre care multi isi pierd viata in mare.