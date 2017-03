Veracruz, statul mexican esuat ce nu garanteaza nici macar un simulacru de domnie a legii: Un tanar influent, acuzat de agresiune sexuala, eliberat pentru ca nu s-a distrat cand o facea

Diego Cruz, 21 de ani, era unul dintre cei patru tineri din familii cunoscute din statul de coasta Veracruz porecliti “Los Porkys” pe retelele de socializare dupa ce au fost acuzati ca au rapit o colega de scoala pe 1 ianuarie 2015 cand ea pleca de la petrecerea de revelion.In decizia sa, judecatorul Anuar Gonzales a decis ca, desi Cruz a fost acuzat ca a atins sanii victimei si a penetrat-o cu degetele, a actionat fara intentii carnale.Gonzales a spus ca victima, care avea atunci 17 ani, desi a fost urcata fortat in masina, nu a a fost niciun moment “neajutorata”. Doi dintre ceilalti trei suspecti sunt acuzati ca au penetrat victima.Eliberarea lui Cruz - care a fugit in Spania dar a fost extradat inapoi in Mexic - a marcat un nou minim intr-un caz care deja intarise perceptia ca cei cu bani si legaturi politice sunt deasupra legii.Cazul Los Porkys a provocat o indignare aproape generalizata in Mexic, nu in ultimul rand si pentru ca a avut loc in statul Veracruz, care in ultimele luni a ajuns sa simbolizere esecul statului mexican in a garanta fie si un simulacru de domnie a legii.Razboiul intre factiunile de crima organizata este in plina escaladare, mii de femei au fost date disparute in acest stat iar in aceasta luna au fost gasite peste 250 de cranii umane intr-un loc ce a fost folosit probabil de un cartel al drogurilor. Fostul guvernator al Veracruzului este fugar, el fiind acuzat ca a furat mari sume din banii publici.