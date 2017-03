Directorul adjunct al unei mari banci turcesti de stat, arestat in SUA, amplificand tensiunile pe relatia cu Ankara

Procurorii americani l-au pus marti sub acuzare pe Atilla pentru participarea la o schema de incalcare a sanctiunilor impotriva Iranului ce a durat mai multi ani, ducand la nivelul urmator un dosar ce a amplificat tensiunile dintre Statele Unite si Turcia.Attila este acuzat ca a conspirat cu Reza Zarrab, un trader de aur iraniano-turc, pentru a spala sute de milioane de dolari prin sistemul financiar american in beneficiul Teheranului si companiilor iraniene, potrivit Bloomberg.Zarrab are legaturi stranse cu presedintele Recep Tayyip Erdogan, care a ridicat problema arestarii lui Zarrab anul trecut intr-o discutie cu vicepresedintele de atunci, Joe Biden si a acuzat SUA de scopuri ascunse in acest caz.Lira turceasca s-a depreciat cu pana la 1,2% dupa vestea arestarii lui Attila.