Washingtonul autorizeaza familiile diplomatilor americani sa revina la Istanbul

Intr-o nota de alerta, Departamentul de Stat continua totusi sa-si avertizeze cetatenii care ar dori sa revina in Turcia, si in special in sud-estul tarii, din cauza "persistentei amenintarii teroriste".Ministerul a ridicat totodata pe 27 martie ordinul de evacuare din Istanbul, emis pe 29 octombrie, pentru familiile personalului diplomatic si consular.La acel moment, decizia a fost luata "in baza informatiilor indicand ca grupari extremiste isi continua eforturile pentru a ataca cetateni americani in cartiere din Istanbul in care ei locuiesc sau pe care le frecventeaza".Angajatii consulatului american si familiile lor raman supusi restrictiilor privind deplasarea, Washingtonul amintind ca Turcia a fost lovita de "numeroase atacuri teroriste", printre care cel contra unui club de noapte la Istanbul, pe 1 ianuarie.Nota Departamentului de Stat este facuta publica inainte de sosirea la Ankara, joi in zori, a secretarului de stat Rex Tillerson.Noul sef al diplomatiei americane urmeaza sa discute cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, pentru a strange randurile in lupta antijihadista in Siria.