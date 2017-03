BREXIT: Premierul May declanseaza miercuri retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana

La noua luni dupa ce 51,9% dintre alegatorii britanici au votat pentru Brexit, premierul May il va informa printr-o scrisoare pe presedintele Consiliului European, Donald Tusk, ca Marea Britanie se va retrage dupa 44 de ani din UE.Reprezentantul Permanent al Regatului Unit de la Bruxelles, Sir Tim Barrow, va livra personal in jurul orei locale 12.30 (14.30 ora Romaniei) scrisoarea de invocare a articolului 50 al Tratatului de la Lisabona.De asemenea, executivul britanic sustine ca drepturile imigrantilor europeni care se stabilesc in tara vor fi radical diferite pentru cei care au ajuns dupa 29 martie 2017.Premierul May, care a facut campanie pentru tabara proeuropeana, va avea la dispozitie doi ani pentru a finaliza negocierea unui acord cu Uniunea Europeana, iar diplomatii europeni considera deja ca aceasta a dat semne de distantare fata de ideea unei proceduri dure de Brexit."Ne aflam in pragul unui moment important pentru Marea Britanie, in timp ce vom incepe negocierile care ne vor conduce spre un nou parteneriat cu Europa. Vom lua aceasta oportunitate pentru a pune bazele unei tari mai globale", a declarat luni Theresa May.De asemenea, premierul britanic are cea mai grea responsabilitate in ajunul retragerii din blocul comunitar, adica aceea de a pastra unitatea Marii Britanii in ciuda organizarii unui nou referendum pentru independenta in Scotia si a crizei politice din Irlanda de Nord.May (60 de ani) trebuie sa pastreze unitatea tarii in timp ce se pregateste pentru discutii dificile pe finante, comert, securitate si o serie de probleme complexe, pe care le va purta cu celalalte 27 de tari ale Uniunii Europene.Rezultatele acestor negocieri vor determina viitorul unei economii de 2,6 trilioane de dolari, a cincea cea mai mare din lume si a doua din Europa. De asemenea, negocierile sunt extrem de importante pentru capitala britanica, care vrea sa ramana un centru financiar global, dar risca sa piarda acest statut dupa Brexit.Pentru Uniunea Europeana, pierderea britanicilor este cea mai mare lovitura data celor sase decenii de eforturi intense pentru construirea unitatii europene, care s-a ridicat din cenusa celui de-al Doilea Razboi Mondial.Liderii europeni sustin ca nu vor sa pedepseasca Marea Britanie. Insa, popularitatea de care se bucura pe continent formatiunile nationaliste si eurosceptice inseamna ca blocul comunitar nu-si poate permite sa ofere termeni generosi Londrei, care risca sa incurajeze alte tari europene sa urmeze calea Brexit-ului.Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, se asteapta ca scrisoarea de anuntare a intentiei de retragere a Marii Britanii din UE sa fie livrata personal de diplomatii britanici la Bruxelles. Aceasta sarcina va reveni reprezentantului permanent al Regatului Unit de la Bruxelles, Sir Tim Barrow.Ulterior, May este asteptata sa tina un discurs in Parlament.Scrisoarea va incerca sa dea un ton pozitiv pentru negocieri si sa recapituleze cele doisprezece puncte cheie anuntate pe 17 ianuarie de catre Theresa May.Donald Tusk va prezenta tarilor europene in termen de 48 de ore din momentul in care Marea Britanie activeaza articolul 50 un plan de negociere pentru Brexit, respectiv un proiect care va include liniile de negociere stabilite de Uniunea Europeana.Insa, negocierile sunt in acest moment incerte. May a promis ca va incerca sa obtina cel mai mare acces posibil la pietele europene, dar vrea in acelasi timp sa semneze propriile acorduri de liber schimb cu tari din intreaga lume si sa limiteze imigratia din Europa.Premierul britanic a recunoscut ca asemenea masuri ar cere retragerea de pe piata unica europeana, intemeiata pe libera miscare a bunurilor, serviciilor si oamenilor. De asemenea, printre prioritatile exprimate de sefa executivului se numara retragerea din jurisdictia Curtii de Justitie a Uniunii Europene si asigurarea unui comert ¬fara probleme¬ cu UE.Theresa May vrea inclusiv o renegociere a statutului de care se bucura in uniunea vamala europeana, care impune vami pentru bunurile importante in blocul comunitar.Intre timp, diplomatii europeni si-au exprimat indoiala ca Marea Britanie va reusi sa negocieze intr-o perioada de doi ani atat divortul de blocul comunitar, cat si o nou relatie comerciala cu UE.¬Voi sunteti cei care au decis sa plece, nu noi am vrut ca voi sa plecati. Cea mai grea chestie de rezolvat este relatia comerciala - nu stiu cum asta s-ar putea face in calendar¬, a declarat un diplomat de la Bruxelles.De asemenea, un numar urias de intrebari raman fara raspuns, inclusiv daca exportatorii isi vor pastra accesul liber la piata unica, fara sa plateasca taxe vamale, ori daca institutiile financiare britanice vor putea in continuare sa-si serveasca clientii din UE.Goldman Sachs ia in considerare o mutare a angajatilor din Marea Britanie din cauza iesirii din UE. Alte multinationale ar putea sa-si anunte miercuri investitorii despre planurile pe care le au in epoca Brexit.