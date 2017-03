Material sustinut de LIDL

Pastele integrale sunt cea mai buna alegere in materie de paste, daca doresti un pranz satios si totodata nutritiv: sunt bogate in fibre care stimuleaza sistemul digestiv si micsoreaza nivelul colesterolului rau din sange, contin vitamine, minerale si nutrienti esentiali pentru o stare generala buna de sanatate, sunt indicate pentru persoanele care sunt atente la silueta si isi doresc un mai bun control al greutatii, contin antioxidanti si enzime. In combinatie cu sosul de vinete, salata de paste este un pranz excelent, pe care il puteti lua cu voi la birou!​