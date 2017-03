Thersea May a semnat scrisoarea care declanseaza Brexitul

Premierul britanic Theresa May a semnat scrisoarea oficiala ce va fi remisa miercuri, la Bruxelles, si care stipuleaza ca Regatul Unit lanseaza negocierile in vederea Brexitului, potrivit unei fotografii difuzate marti, la ora 21.00 GMT (23.00, ora Romaniei) de serviciile sale, relateaza AFP, citata de News.ro.In aceasta fotografie oficiala, difuzata de Downing Street, Theresa May este surprinsa in timp ce semneaza scrisoarea de activare a Articolului 50 al Tratatului de la Lisabona, care va fi remisa miercuri dimineata presedintelui Consiliului European Donald TusK.Serviciile premierului au facut totodata publice fragmente din discursul pe care ea intentioneaza sa-l sustina in fata parlamentarilor britanici miercuri dimineata, in care le va anunta activarea oficiala a Brexitului."Atunci cand ma voi aseza la masa negocierilor, in urmatoarele luni, voi reprezenta toate persoanele din Regatul Unit - tinerii si batranii, bogatii si saracii (...) si, da, cetatenii europeni care au facut din aceasta tara casa lor", urmeaza sa spuna ea miercuri in Parlament."In fata oportunitatilor care se vor prezenta in fata noastra in acest periplu memorabil, valorile noastre impartasite, interesele noastre si ambitiile noastre pot si trebuie sa ne uneasca", urmeaza ea sa-si exprime dorinta si sa indemne la o tara "sigura pentru copiii si nepotii nostri", "mai puternica" si "mai dreapta"."Noi vrem sa traim cu totii intr-o Mare Britanie cu adevarat mondiala, care iese si construieste relatii cu vechii sai prieteni si noii sai aliati in intreaga lume", urmeaza sa adauge ea.Cu scopul de a-si uni tara dezbinata dupa referendumul de la 23 iunie, premierul vrea sa se concentreze asupra viitorului. "Noi nu trebuie sa fim definiti prin votul pe care l-am dat in referendum, ci prin hotararea de a face din rezultat un succes"."Noi suntem o mare uniune de persoane si de natiuni cu o istorie de care putem sa fim mandri si un viitor stralucitor", urmeaza sa conchida apasat May.Activarea oficiala, miercuri, a Articolului 50 al Tratatului de la Lisabona deschide doi ani de negocieri in vederea stabilirii conditiilor iesirii tarii din UE.