Uber isi inchide activitatea in Danemarca

Compania americana Uber isi va inchide activitatea in Danemarca luna viitoare in urma introducerii noilor legi despre serviciul de taximetrie, marcand ultimul esec al serviciului de programare a calatoriilor in Europa, informeaza The Guardian Un purtator de cuvant al companiei, Kristian Agerbo, a declarat marti ca Uber "trebuie sa accepte consecintele" acestor noi reguli, care, printre altele, vor solicita ca taxiurile sa fie echipate cu sensor de ocupare a locului si aparat de taxare pe baza distantei.Uber a intampinat probleme in orase precum Madrid, Frankfurt, Paris si Londra si asteapta o decizie a Curtii Europene de Justitie care ar putea determina cadrul legal de activitate in Europa: ca un serviciu de transport sau o platforma digitala.Compania, care afirma ca 2.000 de soferi si peste 300.000 de persoane folosesc aplicatia in Danemarca, afirma ca nu va putea sa mai opereze daca nu sunt modificate reglementarile, dar a adaugat ca va "continua sa coopereze cu guvernul pentru a permite danezilor sa se bucure de beneficiile tehnologiilor moderne precum Uber".