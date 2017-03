Austria vrea sa fie scutita de la redistribuirea azilantilor prin cote

Planul, adoptat in septembrie 2015, prevedea redistribuirea a aproximativ 160.000 de solictanti de azil din Grecia si Italia, doua state membre UE de frontiera puternic afectate de migratie, in baza unui sistem de cote, in decurs de doi, in celelalte state membre.Insa doar o fractie dintre azilanti au fost reinstalati pana in prezent.Austriei ii reveneau, prin acest sistem de cote, 1.953 de azilanti.Kern a declarat marti ca Viena este necesar sa fie scutita de la acest plan, deoarece si-a indeplinit obligatiile prin faptul ca a gestionat migranti care au intrat in tara nedetectati."Nicio tara nu se poate retrage in mod unilateral dintr-o decizie juridic contrangatoare", a reactionat o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene (CE) Natasha Bertaud, subliniind ca Bruxellesul "se asteapta (ca Viena) sa-si indeplineasca obligatiile legale".Tot marti, comisarul european insarcinat cu migratia a indemnat Ungaria sa se conformeze reglementarilor cu privire la tratamentul solicitantilor de azil.