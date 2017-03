The Guardian: Europarlamentarii vor respinge un acord de Brexit care restrictioneaza libertatea de miscare a cetatenilor europeni de la data declansarii negocierilor

Negociatorul sef al UE pentru Brexit, Michael Barnier, si europarlamentarii ar fi ingrijorati de informatiile potrivit carora guvernul britanic vrea ca 29 martie, data in care notifica oficial UE in privinta intentiei sale de a pararsi Uniunea, sa fie si data de "taiere" a libertatii de miscare pentru cetatenii UE.Subiectul a fost discutat luni seara la o intalnire intre Barnier si europarlamentari seniori. O rezolutie de 5 panini, in care sunt detaliate liniile rosii ale Parlamentului European, si care va fi votata miercuri, a fost amentata pentru a impiedica explicit orice "degradare" a drepturilor cetatenilor europeni care ajung in Marea Britanie in urmatorii 2 ani.Sir Tim Barrow, reprezentantul permanent al Marii Britanii la UE, va transmite miercuri la ora 12:30 o scrisoare prin care Londra declanseaza discutiile pentru Articolul 50, dupa care se porneste cronometrul pentru cei 2 ani de negocieri prevazuti de Tratatul de la Lisabona.Rezolutia PE va insista asupra "echitatii, reciprocitatii, simetriei si non-discriminarii" pentru toti cetatenii UE, atata timp cat Marea Britanie este inca stat membru.Liderul blocului socialist din PE Gianni Pittella a refuzat sa comenteze detaliile rezolutiei PE, insa a confirmat ca europarlamentarii nu vor accepta discriminari intre cetatenii UE."Am auzit ca Theresa May are in vedere ca data limita sa fie data notificarii. Nu suntem deloc de acord asupra acestui aspect si credem ca cetatenii britanici si cei din celelalte 27 de state membre sunt cetateni UE pana la data divortului. In aceasta perioada, marea britanie este stat membru cu drepturi si obligatii depline", a declarat Gianni Pittella."Nu poate fi corect ca cineva care a semnat un contract de munca in Marea Britanie marti sa aiba mai multe drepturi decat cineva care semneaza un contract miercuri", a continuat europarlamentarul.Guy Verhofstadt, reprezentantul principal al PE pentru Brexit, a explicat ca "orice decizie unilaterala de a limita drepturile cetatenilor UE in Marea Britanie, in timp ce Marea Britanie ramane membru al UE, ar fi contrara legislatiei europene si ne-am opune viguros uneia stfel de miscari. Acesta nu ar fi un mod bun de a incepe negocierile".