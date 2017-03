Teroristul Carlos Sacalul a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru atentatul din Paris, in 1974

Pentru atentatul care a vizat Drugstore Publicis, curtea penala din Paris, magistratii au stabilit cea mai grea pedeapsa prevazuta de dreptul francez.Carlos, 67 de ani, nascut in Venezuela, a mai fost condamnat in doua randuri la inchisoare pe viata si este inchis in Franta din 1994.Acesta a primit cele doua pedepse pentru uciderea a trei barbati, inclusiv doi politisti, in 1975, la Paris, si pentru patru atentate cu explozivi care s-au soldat cu 11 morti si aproape 150 de raniti, in 1982 si 1983, la Paris, Marsilia si in doua trenuri.