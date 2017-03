UE cere Ungariei sa se asigure ca taberele pentru imigranti respecta legile in vigoare ce vizeaza azilantii

Comisarul european responsabil pentru chestiuni de migratie a declarat ca Guvernul de la Budapesta a fost de acord sa lucreze cu expertii UE in privinta legislatiei potrivi careia imigrantii vor fi tinuti in tabere in timp ce asteapta procesarea cererilor de azil."Intr-un spirit foarte prietenos, am decis sa muncim impeuna, prin expertii nostri, sa ne asiguram ca sunt respectate regulamentele UE", a declarat Dimitris Avramopoulos intr-o conferinta de presa, dupa intalnirea de la Budapesta."Principiile europene au fost stabilite in comun si unanim de catre toate statele membre si ar trebui, prin urmare, a fie respectate si implementate de toata lumea", a adaugat comisarul.Agentia pentru refugiati a ONU UNHCR a declarat ca Ungaria va incalca legislatia internationala si europeana ddaca retine copii. Potrivit legii, orice persoana cu varsta peste 14 ani va fi tinuta in containere in zona granitei.Human Rights Watch a avertizat marti ca legea ii va forta pe toti imigrantii "sa treaca printr-o procedura rapida si incorecta in timp ce este retinuta in zona de tranzit".