Kremlinul califica drept "practica obisnuita" intalnirile ginerelui lui Trump, Jared Kushner, cu seful bancii publice rusesti de dezvoltare

Kushner, 36 de ani, care a jucat in perioada campaniei, ca si dupa victoria lui Donald Trump, un rol de intermediar central in relatiile cu numeroase tari straine, urmeaza sa depuna marturie in cadrul anchetei efectuate de Senat asupra unei eventuale ingerinte rusesti in alegerile prezidentiale americane din 8 noiembrie 2016.Potrivit New York Times, senatorii sunt interesati de o intalnire cu ambasadorul rus in Statele Unite, Serghei Kislyak, dar si cu Serghei Gorkov, seful VnechEconomBank (VEB).VEB a confirmat aceasta ultima intalnire, explicand ca a avut loc anul trecut in cadrul consultarilor pentru stabilirea noii strategii a institutiei financiare."Au avut loc zeci de intalniri, inclusiv cu societatea dl Kushner si cu el insusi", a declarat in fata ziaristilor purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.Acesta a sustinut ca presedintia rusa nu a fost informata in acea vreme despre aceste contacte deoarece "era vorba de o munca de rutina (...) care constituie o prerogativa a conducerii bancii".Intalnirile lui Kushner evocate de presa americana nu sunt condamnabile, in sine, dar capata o valenta deosebita in conditiile in care FBI si mai multe comisii parlamentare incearca sa determine natura exacta a interventiei Rusiei in procesul electoral american din 2016.