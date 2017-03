Ministrul rus al Apararii: Sistemul american antiracheta, o amenintare pentru securitatea mondiala, da startul unei noi curse a inarmarilor

Oficialul rus a adaugat ca patrulele americane din Marea Neagra reprezinta o sursa de ingrijorare si o potentiala amenintare la adresa securitatii Rusiei, avand in vedere faptul ca nu este clar ce fel de rachete au la bord.Rusia, care a anexat peninsula ucraineana Crimeea in anul 2014, are propria flota in Marea Neagra, gazduita de orasul Sevastopol.