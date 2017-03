VIDEO O manifestatie a comunitatii chineze din Paris a degenerat, dupa ce un chinez a fost ucis de politie

"35 de persoane au fost arestat" in urma adunarii a circa 150 "de membri ai comunitatii asiatice" in fata comisariatului arondismentului 19, in nordul Parisului, potrivit prefecturii politiei Paris (PP).Trei politisti au fost usor raniti, iar o masina de politie si alte trei masini au fost incendiate, in urma lansarii unor dispozitive incendiare.Duminica seara, in timpul unei interventii pentru un "diferend familial" intr-o locuinta din arondismentul 19, "imediat dupa deschiderea usii" un barbat a agresat unul dintre functionari, ranindu-l cu o arma alba, a declarat o sursa din politie.Unul dintre colegii sai a deschis atunci focul, ranindu-l mortal pe agresor, potrivit sursei citate.Familia defunctului "contesta integral versiunea faptelor, nu a ranit pe nimeni", a declarat un avocat al familiei, Calvin Job.In acea seara, "un vecin a sunat la politie afirmand ca aude tipete" dar rudele persoanei decedate neaga vreo certa, a adaugat el.Barbatul, care se afla impreuna cu cei patru copii ai sai cu varste intre 15 si 21 de ani, se pregatea sa taie "pesti cu foarfecele", sustine avocatul, care acuza politia ca a tras fara somatie.