Comisia de Informatii a Statelor Unite confirma marturia lui Kushner, ginerele lui Trump

Liderii republicani si democrati ai Comisiei de Informatii a Statelor Unite au confirmat, luni, ca ginerele presedintelui Donald Trump, Jared Kushner, a fost de acord sa fie intervievat in cadrul investigatiei asupra activitatilor rusesti din jurul alegerilor din 2016, scrie Reuters.Acestia au mai adaugat ca un calendar pentru aparitia lui Kushner - consilier senior al lui Donald Trump - nu a fost inca stabilit."Cu siguranta domnul Kushner nu este ultima persoana careia comisia ii va solicita sa depuna marturie, insa ne asteptam ca acesta sa fie in masura sa ofere raspunsuri la intrebari-cheie aparute in cercetarea noastra", se arata intr-o declaratie comuna a senatorilor Richard Burr si Mark Warner.