O moneda din aur pur de 100 de kilograme a fost furata dintr-un muzeu din Berlin

Potrivit presei germane, este vorba de "Big Maple leaf", o medalie comemorativa emisa de Monetaria regala canadiana in 2007.Moneda, pe care figureaza portretul reginei Elisabeta a II-a a Angliei, are un diametru de 53 cm si o grosime de 3 cm.Hotii au profitat de o scara aflata pe calea ferata din apropierea muzeului pentru a patrunde, in jurul orei locale 3,30 (1,00 GMT) in cladire.Muzeul Bode este situat in plin centru al capitalei, pe "insula muzeelor", centrul cultural al fostului Berlin-est clasat de UNESCO in patrimoniul mondial in 1999.