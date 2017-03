Copiii lui Vladimir Putin, noul chip al opozitiei din Rusia, sau de ce Kremlinul ar trebui sa se teama de o noua generatie de protestatari (presa internationala)

"Nu le-am spus parintilor pentru ca mi-era teama sa nu ma certe. Le-am zis doar ca ma duc sa ma plimb", a povestit ea, a doua zi dupa protest.Navalnii sustine ca in intreaga Rusie au protestat 150.000 de oameni, dintre care 30.000 doar in Moscova, in timp ce autoritatile vorbesc de 8.000 de protestatari in capitala.Daria Moroz nu este un caz izolat. Dupa manifestatiile anticoruptie de o amploare rara care au avut loc duminica in Rusia, toti analistii indica faptul ca, in istoria recenta a tarii, niciodata nu au fost implicati atat de multi liceeni si studenti.Acelasi fenomen este notat de Bloomberg , care titreaza:"Au fost multi tineri arestati, de 17 sau 18 ani", explica, pentru AFP, Oleg Ieliseiev, un avocat care a reusit sa elibereze trei adolescenti fara ca nicio acuzatie impotriva lor sa nu fie formulata. "Este pentru prima oara in Rusia. Menifestatiile intineresc", arata el.Organizatia OVD-Info, specializata in supravegherea manifestatiilor, constata acelasi lucru in privinta tinerilor nascuti in momentul in care Vladimir Putin ajungea la putere, in 2000. "Nu avem statistici exacte dar exista intr-adevar muti tineri si studenti", spune un reprezentant al asociatiei, care prefera sa isi pastreze anonimatul."In fiecare circa de politie erau cel putin doi sau trei adolescenti. Nu s-a mai intamplat pana acum", adauga el.Cu limbajul sau direct, cu stapanirea retelelor sociale si talentul de a trimite tweet-uri chiar si din tribunal, Alexei Navalnii nu seamana cu niciun alt politician rus. O abordare in care se poate regasi aceasta generatie, care nu urmareste televiziunile de stat si nu a cunoscut tulburarile sociale din anii 1990, caracterizate de haos economic si politic, dupa care a urmat "stabilitatea" erei Putin.Judecat luni pentru organizarea acestor proteste, Navalnii a multumit in timpul procesului studentilor si liceenilor care au raspuns la apelul sau. "Sunt cu adevarat fericit pentru nasterea in aceasta tara a unei generatii care vrea sa fie cetatean, careia nu ii e frica", a declarat el.Kremlinul l-a acuzat pe Alexei Navalnii ca a "inselat constient copiii" incurajandu-i sa participe la un protest neautorizat. Fara dovezi, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat organizatori ca au "promis recompense financiare" minorilor daca participa si daca sunt arestati.O inregistrare video, postata duminica pe YouTube de un site nationalist, arata un tanar barbat in ceea ce pare a fi o duba a politiei si care sustine ca Navalnii ar fi promis ca va primi, din partea Curtii Europene pentru Drepturile Omului, 10.000 euro despagubire in cazul in care este arestat.Daria Moroz rade insa de aceasta poveste. Tanara s-a decis sa iasa in strada dupa publicarea ultimei inregistrari video a lui Alexei Navalnii, care denunta modul in care s-ar fi imbogati premierul Dmitri Medvedev si care a strans 13 milioane de vizualizari.Ea se declara socata de lipsa reactiei autoritatilor. "Singurul lucru care s-a intamplat e ca Medvedev l-a blocat pe Navalnii pe Instagram. Mi s-a facut greata", povesteste ea.Plecata la protest cu un prieten de 19 ani, Daria povesteste ca a fost scoasa din multime de fortele de ordine in piata Puskin.Politia "a luat oameni la intamplare, oameni care nu aveau nicio pancarta si care nu faceau nimic", spune si Vlad Korotselev, prietenul Dariei.Potrivit acesteia, "multi oameni erau foarte, foarte tineri si nu au mai fost niciodata in aceasta situatie, nu stiau ce sa faca si au intrat in panica".Roman Singarkin era unul dintre ei. Acest adolescent s-a urcat pe un stalp de politie pentru a incerca sa scape de politie. Acesta a povestit, pentru site-ul rusesc The Village, ca a fost "tratat foarte dur", un politist lovindu-l in stomac.Parintii sai au mers sa-l caute la un comisariat dupa ce politia a intocmit un raport in care scrie ca tanarul a scandat slogane si nu s-a supus politiei, ceea ce el neaga."Nu imi pare rau ca am mers la acest protest, imi pare doar rau ca le-am facut probleme parintilor mei", adauga el.