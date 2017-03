Austria intentioneaza sa se retraga din acordul UE privind relocarea de migranti

Masura, care ar putea fi aprobata de catre cabinetul austriac cel mai devreme marti, ar putea insemna inca o lovitura pentru eforturile UE in ce priveste implementarea unei politici unitare privind migratia.Uniunea Europeana a decis in 2015 relocarea a 160.000 de migranti sositi in Italia si Grecia catre alte tari ale UE pana in septembrie 2017. Cu toate acestea, mai putin de 15.000 au fost relocati in interiorul UE pana in prezent, potrivit ultimelor statistici ale UE.Ministrul apararii Hans Peter Doskozil, initiatorul masurii, a afirmat ca tara sa ar trebui sa se retraga din acordul de relocare, argumentand ca Viena a acceptat deja o cota de solicitanti de azil proportional mai mare decat alte tari ale UE. ''Cred ca Austria a avut o contributie umanitara adecvata'', a declarat presei ministrul social-democrat.Austria a beneficiat de o exceptare de la program pana anul trecut, dupa ce in anul 2015 a primit 90.000 de persoane care au sosit in tara prin Grecia si Balcani in momentul de varf al crizei migratiei.In baza mecanismului de relocare, Austria ar fi fost obligata sa accepte circa 2.000 de solicitanti de azil din Italia si Grecia.Un purtator de cuvant al ministrului de interne Wolfgang Sobotka a declarat pentru DPA ca Partidul Popular (OeVP, conservator), din care face parte, sustine in totalitate retragerea din acord.Cu toate acestea, Austria nu va putea sa aplice imediat asteptata decizie a cabinetului. Masura va avea nevoie de aprobarea Comisiei Europene si a Consiliului European.Conform datelor prezentate de Comisia Europeana la sfarsitul lunii februarie, Austria, Polonia si Ungaria nu au preluat niciun migrant din cotele lor obligatorii, in timp ce Slovacia a preluat numai 16, Cehia 12, Croatia 19 si Bulgaria 29. Prin urmare, executivul comunitar a transmis ca ar putea initia proceduri de infringement impotriva acestor tari. Potrivit acelorasi date, numarul migrantilor preluati de Romania este de 568.