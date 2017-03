Israel: Presedintele Reuven Rivlin refuza sa-l gratieze pe fostul premier Ehud Olmert, aflat in inchisoare pentru coruptie

Sef al guvernului intre 2006 - 2009 si mult timp unul dintre principalii actori ai vietii politice israeliene, Olmert, 71 de ani, este primul premier israelian care ispaseste o pedeapsa cu inchisoarea. Acesta a fost inchis in februarie 2016.Rivlin a argumentat ca motivele invocate de Olmert in cererea sa de gratiere - in special anii petrecuti in serviciul statului - erau deja valabile in momentul verdictului.Intre altele, a subliniat el, Olmert urmeaza in scurt timp sa se prezinte in fata unei comisii care ar putea decide reducerea pedepsei sale cu o treime.