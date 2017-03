Audieri in Camera Reprezentantilor din SUA: Pozele a jumatate dintre americani sunt stocate fara cunostinta lor. Tehnologia de recunoastere faciala, folosita pe oamenii care merg pe strada

Ingrijorari in SUA in privinta tehnologiei de recunoastere faciala

Circa 80% din fotografiile din reteaua FBI nu au legatura cu fapte penale, incluzand poze pentru carnete de conducere si pasapoarte.Algoritmii folositi pentru identificari dau erori in circa 15% dintre cazuri si gresesc mai des in cazul persoanelor de culoare.Acestea sunt doar cateva dintre datele incriminatoare prezentate la audierile de la comisia din Camera Reprezentantilor care ancheteaza politicile privind folosirea tehnologiei de recunoastere faciala. In cadrul audierilor, politicieni si militanti pentru viata privata au criticat FBI si au cerut reglementari mai stricte."Tehnologia de recunoastere faciala este o unealta puternica pe care organele legii o pot folosi pentru a proteja oamenii, proprietatea lor, frontierele noastre si natiunea noastra", a spus presedintele comitetului, Jason Chaffetz."Dar poate fi folosita si de entitati rauvoitoare pentru a hartui si urmari persoane. Poate fi folosita in modalitati care afecteaza libera exprimare si libera asociere prin luarea la tinta a celor care merg la anumite intruniri politice, proteste, biserici sau alte locuri publice", a adaugat el.Mai mult, avansul tehnologiei de recunoastere faciala ce permite camerelor de supraveghere sa scaneze fetele oamenilor care merg pe strada, este, potrivit lui Chaffetz, "cea mai ingrijoratoare"."Nicio lege federala nu controleaza aceasta tehnologie, nicio decizie judecatoreasca nu ii pune limite. Aceasta tehnologie nu este aflata sub control", a spus Alvaro Bedoya, director executiv al centrului pentru viata privata si tehnologie de la Georgetown Law.