Trump i-ar fi inmanat lui Merkel o 'factura' de 300 de miliarde de dolari in contul 'datoriilor' fata de NATO

Trump ar fi facut acest gest saptamana trecuta, in timpul discutiilor private dintre cei doi lideri purtate la Washington."Scandalos" - astfel au descris sursele citate gestul lui Trump, care a acuzat in mai multe randuri tarile membre ale NATO ca nu-si respecta obligatiile financiare fata de Alianta Nord-Atlantica, in detrimentul SUA, tara care, potrivit liderului de la Casa Alba, isi asuma o povara economica exagerata."Revoltator" a fost un alt termen folosit de un ministru din guvernul german. "Conceptul din spatele unor asemenea pretentii este de a intimida interlocutorul, insa cancelarul Merkel a luat totul cu calm si nu va raspunde unor astfel de provocari", a declarat ministrul al carui nume nu a fost specificat.Si sursele citate de editia duminicala a cotidianului britanic The Times au declarat ca Merkel s-a limitat sa ignore aceasta provocare, fara a scoate o vorba.Valoarea facturii a fost stabilita in urma estimarilor facute de echipa lui Trump, care a luat 2002 ca an de referinta si a adunat diferenta de pana la tinta de 2% din PIB (suma pe care fiecare stat membru al NATO ar trebui sa o investeasca in aparare - n.r.), plus dobanda.Surse apropiate cancelariei germane au deplans "viziunea putin ortodoxa" a presedintelui SUA in acest domeniu. "NATO nu este un club unde platesti cotizatii lunare", au declarat sursele citate.