​​VIDEO O investigatie jurnalistica despre coruptia premierului Dmitri Medvedev, motivul care a scos zeci de mii de rusi la proteste masive

Investigatia realizata de Fundatia Anticoruptie arata cu Medvedev, omul care nu iese din cuvantul preseditnelui Vladimir Putin, a strans o avere impresionanta prin intermediul unor tranzactii suspecte.Navalnii a si fost reinut de politie si ulterior amendat cu 350 de dolari pentru organizarea ilegala de proteste.Navalnii sustine ca Medvedev (care a si fost presedinte al Rusiei in 2008 - 2012) foloseste o retea de asociatii controlate de apropiati pentru a-si ascunde activele evaluate la milioane de euro: proprietati imobiliare de lux, iahturi si o podgorie. Navalnii sustine ca mare parte din aceste active au fost donate acelor fundatii controlate indirect de Medvedev de mai multi oligarhi rusi.Aceasta e ultima investigatie dintr-o serie mai lunga de dezvaluiri ale lui Navalnii despre politicieni rusi corupti. Navalnii vrea sa candideze la presedintia Rusiei in alegerile din 2018.Urmariti mai jos investigatia realizata de Navalnii (cu subtitrari in engleza):