Kremlinul acuza organizatorii ca ar fi dat bani minorilor pentru a participa si a fi arestati la protestele anti-coruptie din Moscova

"Ceea ce am vazut ieri in numeroase locuri (...) este o provocare si o minciuna", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov."Deoarece cei care au explicat ca aceasta actiune a fost legala si ca nu a incalcat nicio lege au mintit deschis", a continuat el, refereindu-se la afirmatiile lui Alexei Navalnii.Duminica, mii de persoane au manifestat in centrul Moscovei, sfidand interdictia autoritatilor de a protesta pe Tverskaia, bulevard central in capitala rusa."Ne temem ca cineva continua sa invite cetatenii (...) sa participe la actiuni ilegale si interzise. Acest lucru ne preocupa", a subliniat Peskov.Acesta a sustinut ca organizatorii ar fi dat bani minorilor pentru a participa la protest dar si in cazul in care ar fi fost arestati. Peskov a vorbit despre "informatii potrivit carora minorilor care au participat la manifestatiile din Moscova li s-au propus recompense financiare in caz de arestare".Purtatorul de cuvant al Kremlinului a spus ca acuzatiile se bazeaza "pe dovezi", fara a oferi insa nicio proba in sprijinul acestor acuzatii.UE a cerut luni Rusiei sa "elibereze imediat manifestantii pasnici", in timp ce Washingtonul a condamnat aceste arestari."Kremlinul analizeaza amploarea acestor manifestatii de ieri si nu este inclinat nici sa le subestimeze, nici sa le supraestimeze", a adaugat Peskov.Intrebat despre tacerea absoluta a televiziunilor publice in ceea ce priveste acest subiect, Dmitri Peskov a sustinut ca exista o "abundenta de informatii so libertatea absoluta in ceea ce priveste difuzarea lor".Sute de oameni au fost arestati duminica in timpul acestor proteste de o amploare inedita in ultimii ani, care au avut loc in mai multe orase din Rusia.Procesul lui Alexei Navalnii, judecat pentru organizarea acestor proteste, incepe luni la Moscova.