Italia: Un sofer roman de TIR a provocat un accident soldat cu doi morti si sase raniti

Potrivit presei locale, cei doi morti, precum si trei dintre raniti erau muncitori care lucrau pe un santier de pe autostrada.Ceilalti trei raniti sunt soferul TIR-ului inmatriculat in Italia si doi pasageri aflati la bordul unei masini lovite de vehiculul de mare tonaj.Potrivit primelor informatii, duminica dimineata, in jurul orei locale 9.15 (10.15 ora Romaniei), TIR-ul apartinand unei companii spaniole, incarcat cu peste, s-a rasturnat si a lovit muncitorii. Inca o masina a fost implicata in accident.Agentia de administrare a autostrazilor a anuntat ca santierul era semnalat regulamentar.Soferul roman al TIR-ului, in varsta de 44 de ani, a fost retinut, iar autoritatile au anuntat o ancheta.