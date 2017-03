Igor Dodon spune ca Republica Moldova trebuie sa se intoarca la studierea obligatorie a limbii ruse in scoala

"Sunt de parere ca trebuie sa reintoarcem studierea obligatorie a limbii ruse in scoala. Acum doi - trei ani, invatarea acestei limbi a devenit optionala", a declarat Igor Dodon.Potrivit presedintelui moldovean, 90 la suta dintre cetateni moldoveni vorbesc limba rusa."Cunoasterea limbii ruse pentru moldoveni reprezinta un avantaj foarte serios. Acesta este un avantaj asupra altor vecini de-ai nostri", a mai spus presedintele moldovean.In prezent, limba rusa in Republica Moldova are statut de "limba de comunicare interetnica".