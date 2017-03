Aproximativ 50 de oameni, inclusiv elevi si profesori de la mai multe scoli, s-ar fi aflat in zona in momentul incidentului.Operatiunile de salvare sunt in curs, iar oficialii verifica daca exista si alte persoane ranite sau disparute.Avalansa a lovit luni dimineata Nasu Onsen Family Ski Resort din prefectura Tochigi.