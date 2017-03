VIDEO Doua tinere nu au fost lasate sa se imbarce la bordul unui avion pentru ca purtau colanti. Revolta pe retelele sociale

Cele doua fete, care calatoreau cu un insotitor, ar nu ar fi avut interdicti sa urce in colanti daca ar fi fost clienti platitori, a declarat purtatorul de cuvant al United Airlines Jonathan Guerin."(Celor doua fete) li s-a spus ca nu pot urca la bord pana cand nu isi corecteaza tinuta. Ele au inteles si au acceptat", a declarat Guerin, adaugand ca toate cele trei persoane au ratat zborul. El nu stie daca au urcat la bordul unui avion mai tarziu sau au apelat la o alta companie de calatorie.Desi cei trei pasageri nu s-au plans de modul in care au fost tratati, o pasagera care a auzit discutia a scris pe retelele sociale o serie de tweet-uri care descriu o politica pe care o numeste nedreapta la adresa femeilor si a fetelor.Incidentul a fost relatat in timp real pe Twitter de catre Shannon Watts, fondatoare a unui grup pentru controlul armelor, "Mamele Cerer de actiune". Ea era in aeroport, asteptand sa urce la bordul unui zbor spre Mexico City, scrie AFP."Le obliga (n.r. pe fete) sa se schimbe sau sa-si puna rochii peste colanti, altfel nu se pot imbarca", a scris ea, referindu-se la angajat al companiei care a dat aceste instructiuni. ¬De cand United reglementeaza tinuta femeilor?".Apoi, descriind-o pe una dintre fete, ea a postat pe Twitter: "O fata in varsta de 10 ani, in colanti gri", "Pare normala si corecta".