Anchetatorii vor solicita arestarea fostului presedinte sud-coreean

Inainte de a fi demisa, d-na Park, in varsta de 65 de ani, a scapat luni de zile de urmarirea penala datorita imunitatii prezidentiale. Dupa ce marti a fost audiata timp de 14 ore, anchetatorii "au constatat ca sunt indreptatiti sa ceara arestarea sa in conformitate cu legea", au anuntat intr-un comunicat de presa."Cer iertare poporului. Voi coopera cu sinceritate cu ancheta", a declarat Park presei la intrarea in procuratura, in urma cu aproape o saptamana cand a fost audiata. Au fost primele sale comentarii adresate direct cetatenilor de la demiterea din functie.D-na Park este acuzata ca a complotat cu o prietena, Choi Soon-sil, in a pune presiune pe mari companii pentru a oferi donatii in contul a doua fundatii care sprijineau initiativele sale. Park si Choi au negat orice neregula.Fosta presedinta nu a fost pusa sub acuzare, insa risca peste 10 ani de inchisoare daca va fi condamnata ca a primit mita de la directori de mari companii, printre care seful Samsung, Jay Y. Lee, in schimbul unor favoruri.