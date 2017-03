Victorie convingatoare a crestin-democratilor lui Merkel in alegerile regionale din Saarland. Extrema dreapta, in scadere masiva fata de septembrie

Partidul 'Alternativa pentru Germania' (AfD, extrema dreapta) a obtinut 6% din voturi, depasind pragul necesar pentru accederea in parlamentul regional. Saarland devine al 11-lea dintre cele 16 landuri germane in care AfD accede in legislativul regional. Cu toate acestea, AfD a inregistrat o scadere masiva fata de votul din septembrie, cand a obtinut 21% din voturi in alegerile regionale din Mecklenburg-Vorpommern, mai mult decat CDU.