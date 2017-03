Marine Le Pen: UE va disparea, din cauza ca oamenii nu o mai doresc

Incurajata de alegerea neasteptata a lui Donald Trump in SUA si de votul britanicilor de a parasi UE, Le Pen a declarat, in cadrul unui miting organizat in Lille, ca alegerile franceze ar fi urmatorul pas in ceea ce aceasta a numit o rebeliune globala a oamenilor."Uniunea Europeana va disparea, din cauza ca oamenii nu o mai doresc. A venit timpul sa invingem globalistii. Mesajul meu este unul de emancipare, de eliberare... un apel catre toti patriotii, sa se adune in spatele steagului nostru", a declarat Marine Le Pen.In timpul miting-ului, Le Pen a spus ca doreste sa inlocuiasca UE cu "o alta Europa", pe care a numit-o "Europa a oamenilor".Reactionand la comentariile candidatei la presedintie cu privire la moartea UE, ambasadorul Frantei in SUA, Gerard Araud, a scris pe Twitter: "Aceasta va fi semnificatia reala a alegerilor franceze: supravietuirea sau disparitia UE, un cvasi-referendum."