Partidul GERB (centru-dreapta), pe primul loc dupa alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria. Boiko Borisov: Votul oamenilor ne obliga sa formam Guvernul

Alegerile parlamentare anticipate au fost organizate la patru luni de la demisia lui Boiko Borisov din functia de premier.Alegerile legislative ar putea sa duca insa la un nou blocaj politic, in conditiile in care nicio formatiune nu a obtinut o majoritate clara, iar negocierile pentru formarea unei coalitii sunt un scenariu luat in considerare atat de socialisti, cat si de rivalii de la GERB.