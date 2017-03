Costul unui acces extins al Marii Britanii la piata unica Europeana, dupa Brexit, nu este deocamdata clar - ministru britanic

Premierul Theresa May va declansa miercuri Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona, sperand sa negocieze ceea ce ea a numit "un acord bun" de cooperare stransa in domeniile economic si de securitate, reusind totodata sa pastreze controlul asupra imigratiei."Cred, sigur, sa ar trebui sa incercam sa avem un acces cat mai larg la piata unica (...) nu stim cat va costa asta, nu stim deloc, asta va fi parte din negociere", a declarat Rudd, duminica, pentru BBC."Si noi avem multe de oferit in aceste negocieri, asa ca nu trebuie sa uitam niciodata ca va mereg in ambele sensuri", a adaugat Rudd.