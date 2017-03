VIDEO Batai la un miting pro-Trump din California, intre sustinatorii presedintelui american si oponentii lui. 4 persoane au fost arestate

Cel putin un sustinator al lui Trump a fost stropit cu spray cu piper, cand manifestantii pro-Trump care marsaluiau de-a lungul plajei publice Bolsa Chica s-au intalnit cu un grup mic de oponenti ai presedintelui american, veniti sa denunte mitingul.Patru oponenti ai lui Trump au fost arestati, 3 dintre ei pentru utilizarea ilegala de spray lacrimogen, iar unul pentru ultraj, a precizat Kevin Pearsall, purtator de cuvant al California State Parks Police.Bataile au izbucnit la inceputul dupa-amiezii cand circa 12 protestatari anti-Trump, imbracati complet in negru, au refuzat sa se dea la o parte de pe o alee de biciclete pentru a permite unui grup mai mare de suporteri al lui Trump, care leau parte la un miting "Make America Great Again" sa treaca. Confruntarile au escaladat, izbucnind rapid mai multe incaierari.Cunoscuta sub numele de Surf City, USA, Huntington Beach este localizata la circa 64 de kilometri sud de Los Angeles.In inregistrarile postate pe retelele de social media se pot vedea scene haotice cu barbati batandu-se in nisip si un grup de circa 20 de sustinantori ai lui Trump, unii cu steaguri Trump, urmarind un barbat mascat care fuge de pe plaja, pe autostrada. Barbatul a fost oprit in cele din urma de membri ai Patrulei Autostrazilor, precizeaza Los Angeles Times.Barbatul mascat a folosit spray cu piper asupra unei femei care facea parte din organizatorii mitingului.Demonstratiile care denunta administratia Trump au atras sute de mii de oameni dupa ce acesta a preluat mandatul in ianuarie. In intreaga tara au fost insa organizate si mitinguri de sprijin pentru Trump, insa acestea au adunat mai putin oameni.Trump si-a laudat sambata sustinatori: "Va multumesc tuturor pentru Mitingurile Trumo de astazi. Vom face America mareata din nou!", a scris Trump intr-un mesaj pe Twitter.