UPDATE Atac armat intr-un club din Cincinnati (SUA): Cel putin un mort si 14 raniti

Politia: Nu exista indicii ca ar fi vorba despre un atac teroristAtacul a avut loc in Cameo Night Club, a precizat politia pe Twitter.Atacatorul a deschis focul in jurul orei locale 1:00, a anuntat WLWT-TV. O persoana a murit si 14 sunt ranite, dintre care cel putin una are rani grave, potrivit postului de televiziune care citeaza un reprezentant al politiei locale.Sute de persoane se aflau in club in momentul atacului, a precizat politistul Paul Neudigate.