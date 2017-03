Marsuri de ziua Europei: Manifestatii pro si impotriva UE la Roma. Protest impotriva Brexitului la Londra

La prima demonstratie inceputa la Roma in cursul dupa-amiezii sub un soare primavaratic, circa 10.000 de persoane au pornit intr-un mars in directia Colosseumului. Declaratia de la Roma, prin care liderii europeni si-au afirmat vointa de a se mobiliza din nou pentru un viitor comun, 'nu este de ajuns', a scandat unul dintre organizatorii manifestatiei.'Suntem aici pentru a cere o Europa care sa nu fie a bancilor si a birocratiei, ci a drepturilor angajatilor si studentilor', i-a transmis unui reporter al AFP un student participant la miting.Tot spre Colosseum s-au indreptat intr-un alt mars circa 5.000 de partizani ai unei Europe federale, insotiti de britanici anti-Brexit.'Este a 60-a aniversare a unui tratat incheiat atunci cand aveam 15 ani. M-am nascut in timpul razboiului, iar aceasta mare miscare europeana a devenit idealul meu politic', ii spune la randul sau aceluiasi reporter al AFP o pensionara frantuzoaica.In timp ce se desfasurau aceste mitinguri pro-europene, sustinatorii suveranitatii statelor UE s-au reunit intr-o alta parte a orasului pentru a prezenta un 'Manifest pentru o Europa a natiunilor'.In acelasi timp, un alt mars, denumit de organizatori 'Euro-stop', a pornit catre celebra sculptura 'Bocca della verita' (Gura adevarului), manifestantii fiind insotiti de politisti echipati pentru a face fata unor eventuale incidente, intrucat au existat informatii ca anarhisti ar fi dorit sa se infiltreze in acest protest, iar in mai multe camionete au fost gasite in cursul diminetii cagule, bare metalice, fumigene si masti de gaze.In timp ce la Roma se desfasurau aceste proteste, zeci de mii de adversari ai iesirii Marii Britanii din UE au participat la Londra la un mars ce s-a incheiat in fata parlamentului, unde patru persoane au fost ucise miercuri intr-un atentat islamist.Manifestantii din capitala britanica au purtat drapele europene si numeroase pancarte. 'Maine ceasurile se dau in urma cu o ora. Miercuri vor fi date in urma cu 40 de ani', se putea citi pe una dintre pancartele ce aminteau ca saptamana viitoare premierul Theresa May va declansa oficial procedura separarii de UE.