Erdogan: Turcia ar putea organiza un referendum pe tema aderarii la UE

"In ceea ce priveste negocierile (pentru aderare), am putea lua calea unui referendum si sa respectam decizia luata de natiune", a declarat presedintele turc in cadrul unui forum turco-britanic desfasurat la Antalya (sudul Turciei).Erdogan, care a evocat deja anul trecut o posibila consultare populara asupra procesului de adeziune, a adaugat ca un posibil vot de acest tip se va tine dupa referendumul din 16 aprilie, pe tema extinderii puterilor presedintelui.Declaratia este facuta in contextul in care relatiile dintre Turcia si UE au devenit tensionate in ultimele saptamani dupa ce mai multe tari europene, precum Germania si Olanda, au interzis mitingurile pro-Erdogan.