Comentariu AFP: Liderii UE isi reinnoiesc sambata la Roma juramintele de nunta, in ciuda divortului Marii Britanii, un partener nemultumit

Cei 27 de lideri europeni celebreaza sambata, in capitala Italiei, 60 de ani de la Tratatul de la Roma, care a dat nastere Comunitatii Economice Europene (CEE).Pentru nunta lor de diamant, liderii celor 27 de state membre si institutiile de la Bruxelles se vor aduna la Capitol, intr-un palat renascentist, unde a fost semnat tratatul fondator al Uniunii data de la 25 martie 1957.Reuniunea are loc in absenta premierului britanic Theresa May, care a decis sa inceapa procesul complex de separare din blocul european chiar miercurea viitoare.Intr-o declaratie solemna, cei 27 de lideri reuniti la Roma vor sublinia ca "Uniunea este una si este indivizibila", un raspuns explicit la Brexit. "Europa este viitorul nostru comun", se arata in documentul final care urmeaza sa fie adoptat la summit, obtinut de AFP.Cu toate acestea, Uniunea Europeana sarbatoreste aniversarea a 60 de ani in plina furtuna, confruntandu-se cu vanturile discordiei, indoiala si neincrederea populara.Uniunea "ar putea muri" daca nu regaseste idealurile parintilor fondatori, precum "solidaritatea", a pledat vineri Papa Francisc, care i-a primit pe liderii europeni la Vatican. "Europa isi gaseste speranta in solidaritate, care este, de asemenea, cel mai eficient antidot impotriva populismului modern", a subliniat Papa Francisc."Roma trebuie sa fie inceputul unui nou capitol pentru o Europa Unita a celor 27", a afirmat si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.Declaratia finala pe care tarile membre ale Uniunii Europene urmeaza sa o adopte sambata la finalul summitului de la Roma va fi semnata si de Polonia si Grecia, dupa ce in ultimele zile au circulat zvonuri ca acestea o vor respinge.Declaratia este "acceptabila" pentru toti, a declarat vineri premierul polonez Beata Szydlo. "Declaratia care va fi adoptata la summitul de la Roma nu este la inaltimea ambitiilor noastre, Europa poate mai mult, dar este un document care, in situatia politica actuala, este acceptabila pentru toti si in aceasta rezida valoarea sa", a spus ea, inainte de a pleca spre capitala italiana. "Unitatea Europei este prioritatea", a subliniat ea. "Unitatea Europei si caracterul sau indivizibil se gasesc in declaratie si acesta este un succes al diplomatiei europene".In ultimele zile, Szydlo avertizase ca Polonia ar putea sa nu semneze declaratia finala daca face referinta la o Europa "cu mai multe viteze". Aceasta a enuntat patru prioritati esentiale pentru guvernul sau: unitatea UE, apararea in colaborare cu NATO, intarirea rolului parlamentelor nationale si "si principiile pietei unice care nu trebuie sa divizeze, ci sa uneasca".In ultimele zile, au aparut zvonuri la Atena potrivit carora Grecia nu va semna declaratia comuna a summitului decat daca va contine referinte specifice legate de acquis-ul social. Potrivit ministrului adjunct al Afacerilor externe Konrad Szymanski, Grecia a renuntat la rezervele sale in noaptea de joi spre vineri.