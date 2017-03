Franta: Trei persoane ranite dupa ce un suspect a deschis focul in apropierea unei statii de metrou din localitatea Lille

Trei persoane au fost ranite vineri noaptea, dupa ce un suspect necunoscut a deschis focul in apropierea unei statii de metrou din localitatea Lille, situata in regiunea Nord-Pas de Calais. Autoritatile locale au intervenit la fata locului, dar atacatorul este in continuare in libertate, transmite Russia Today, preluata de News.ro.



Martorii sustin ca au auzit cel putin cinci focuri de arma, dar politistii au gasit zece gloante in zona statiei de metrou Porte d'Arras.

Printre raniti se numara si un adolescent in varsta de 14 ani, care a fost impuscat in picior.

O alta persoana are o plaga impuscata la nivelul gatului si primeste ingrijiri medicale suplimentare la un spital din Lille.

Autoritatile locale nu cunosc, in acest moment, circumstantele in care a avut loc atacul, dar mai multe ambulante au intervenit la statia Porte d'Arras.

De asemenea, politia a precizat ca nu ea in considerare un scenariu terorist la Lille.