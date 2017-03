Presedintele Trump sustine ca va lasa "sa explodeze" Obamacare

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a reactionat vineri seara in urma retragerii unui controversat proiect de inlocuire a Obamacare cu doar cateva minunte inainte de inceperea sesiunii de vot din Camera Reprezentantilor, precizand ca va face cel mai bun lucru din punct de vedere politic si va astepta explozia legii lui Barack Obama. De asemenea, presedintele a aruncat vina pe lipsa de civilizatie a democratilor, care nu au dorit sa colaboreze la legea de inlocuire a Obamacare.

"Am spus de multe ori in ultimul an si jumatate ca cel mai bun lucru pe care am putea sa-l facem din punct de vedere politic este sa lasam sa explodeze Obamacare. Explodeaza chiar acum. Ar fi cu adevarat bine, fara nicio sustinere din partea democratilor - daca democratii, atunci cand explodeaza si asta se va intampla in curand... daca ei vor colabora cu noi pentru a obtine o lege reala a sanatatii. As fi complet deschis la asta", a declarat presedintele american l-a scurt timp dupa retragerea proiectului sau din Camera Reprezentantilor, potrivit news.ro.



De asemenea, miliardarul republican a evitat sa recunoasca ca retragerea legii ca urmare a lipsei unui consens in randul republicanilor reprezinta o mare infrangere pentru mandatul sau prezidential.

Trump a sustinut ca nu a promis niciodata ca va abroga si inlocui Obamacare in primele 64 de zile la Casa Alba.

Insa, inlocuirea si abrogarea legii atat de contestata de republicani face parte din planul primelor 100 de zile prezentat de catre Donald Trump.

"Obamacare face implozie si in curand va exploda... iar asta nu va fi deloc dragut. Dar democratii nu vor sa vada asta, asa ca ne vor cauta atunci cand sunt pregatiti si oricand sunt ei pregatiti, vom fi si noi pregatiti".

De asemenea, presedintele si-a exprimat speranta ca democratii si republicanii vor sustine impreuna o legea a asigurarilor de sanatate mai buna pentru populatia Statelor Unite.

Aproximativ 14 milioane de americani ar fi putut sa-si pierda asigurarea medicala in 2018, in baza noului plan republican de asistenta medicala, arata analiza Biroului pentru Buget Congresional (CBO).

De asemenea, numarul persoanelor neasigurate urma sa creasca cu 24 de milioane pana in 2026, ajungand la 52 de milioane de oameni in Statele Unite.