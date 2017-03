Infrangere politica pentru Trump: Liderul de la Casa Alba a cerut retragerea proiectului de reforma a Sanatatii, care ar fi respins Obamacare, din lipsa unei majoritati

Republicanii au avertizat vineri ca nu au suficiente voturi pentru promovarea unei reforme a sanatatii in ciuda retragerii unui democrat, dupa ce presedintele Donald Trump a cerut un vot riscant, care ar putea insa sa-i afecteze serios prima parte a mandatului.Donald Trump le-a transmis marti republicanilor din Congres ca risca sa piarda majoritatea in legislativul american daca voteaza impotriva abrogarii Obamacare, intr-o interventie in forta pentru a-si sustine prima mare lege a mandatului sau.Textul pe care l-a elaborat pentru abrogarea legii adoptate de Barack Obama in 2010 ar instaura reforme in sensul liberalizarii pietei private de asigurari de sanatate.Dar reducerea programului de alocatii publice, in special pentru persoanele cele mai sarace, s-a lovit de opozitia mai multor republicani moderati. De cealalta parte, conservatorii duri considera ca reforma nu merge suficient de departe si pastreaza prea mult din "Obamacare".Pentru promovarea legii, Trump ar fi avut nevoie de 216 voturi. Minoritatea democrata se opune in bloc.